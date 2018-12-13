20 декабря калужан ждут в общественной приемной по защите прав потребителей

13.12.2018 16:44 95

20 декабря заработает общественная приемная граждан по вопросам защиты прав потребителей. В работе общественной приемной примут участие представители: Министерства конкурентной политики Калужской области;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области;

Управления экономики и имущественных отношений города Калуги. Калужане смогут задать свои вопросы по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211, с 12-00 до 14-00.



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