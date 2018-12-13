Нерадивый папаша принудительно поработает на государство

36-летний мужчина не платил алименты на содержание ребенка, сообщила 13 декабря пресс-служба прокуратуры области.
Будучи вполне трудоспособным, мужчина не предпринимал попыток устроиться на работу, а перебивался случайными заработками, и свои обязанности по содержанию дочери игнорировал.
Будучи привлеченным к ответственности в мае этого года, неплательщик на путь исправления так и не встал и денег не платил.
Козельский мировой суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 7 месяцев с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства.
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