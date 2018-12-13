В Товарково работникам госпредприятия выплатили все долги

13.12.2018 20:00 85

Прокуратура Дзержинского района проверила деятельность муниципального предприятия в поселке Товарково, в котором не был установлен конкретный день зарплаты, сообщила 13 декабря пресс-служба ведомства

Проверка показала, что за октябрь текущего года работникам не заплатили более 450 000 рублей. Поселковая управа, будучи учредителем предприятия, и его директор никаких мер по погашению задолженности не предпринимали.

В результате 30 исковых заявлений направились в суд, два должностных лица привлечены к ответственности, а работникам выплатили деньги в полном объеме.