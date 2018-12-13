Долги по зарплате выплачены работникам обанкротившихся предприятий Дзержинского района

13.12.2018 16:02 254

Директор двух предприятий Дзержинского района задолжал более 50 миллионов рублей 400 работникам. Все средства он пускал на расчеты с контрагентами, сообщила 13 декабря пресс-служба следственного комитета области.

Путем продажи продукции, большегрузной техники и иного имущества предприятия, а также наложением ареста на собственность директора, удалось выплатить деньги 384 сотрудникам. В ближайшее время планируется погасить задолженность перед оставшимися работниками. Этому предшествовала работа по получению необходимых сведений о движении денежных средств по счету каждого работника.