412 калужан обратились к приставам в Общероссийский день приема

13.12.2018 14:21 78

Вчера, 12 декабря, во всех структурных подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области прошёл Общероссийский день приёма граждан.

Калужане задавали вопросы о взыскании и оплате задолженностей по алиментам, ЖКХ, штрафам и налогам, а так же интересовались применением к неплательщикам различных мер принудительного исполнения.

В результате в целом по области к судебным приставам обратилось 412 человек, при этом должниками погашено 206 000 рублей различных видов задолженностей, сообщила пресс-служба ведомства.