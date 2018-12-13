Ночной гонщик влетел в ограду

13.12.2018 13:26 269

Ночью 12 декабря в Калуге случилось ДТП. 22-летний водитель «Деу» не справился с управлением автомобилем и на перекрестке улиц Глаголева-Путейская влетел в металлическое ограждение. В результате столкновения с препятствием пострадал пассажир машины, молодой человек 25 лет, получивший травмы разной степени тяжести, сообщает УМВД России по Калуге.



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