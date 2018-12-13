В Калуге женщину сбили прямо на переходе

13.12.2018 13:01 349

Вчера, 12 декабря, в Калуге сбили пешехода, сообщило УМВД России по г. Калуге. 59-летний водитель за рулем автомобиля «Лифан» сбил женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Грабцевское Шоссе и Маяковская. Пострадавшая получила травмы разной степени тяжести.



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