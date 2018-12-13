Шесть человек пострадали в пяти авариях за минувшие сутки

13.12.2018 12:48 141

За минувшие сутки, 12 декабря, на дорогах области в авариях пострадали шесть человек. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3924 нарушения Правил дорожного движения. Так, 10 водителей управляли транспортом в нетрезвом виде, 9 человек нарушили правила перевозки детей, и 5 гонщиков выехали на встречную полосу. Также инспекторы поймали 70 пешеходов-нарушителей и составили протоколы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.



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