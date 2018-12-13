В Мещовском районе в столкновении двух легковушек пострадали люди

13.12.2018 11:38 227

Сегодня, 13 декабря, около 10 часов утра спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в Мещовском районе.

На 212-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись «Лада Приора» и «Хендай Солярис». В аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место медиками и сотрудниками ГИБДД.