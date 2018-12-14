8 килограммов сомнительного гороха изъяли из оборота в Спас-Деменском районе

14.12.2018 07:00 173

Управление Россельхознадзора по Калужской области 13 декабря рассказало о результатах выездной проверки в одном из государственных учреждений Спас-Деменского района, закупившем крупу для питания.

Специалисты проверили 75 кг круп и обнаружили 8 кг гороха, не имеющего маркировки, содержащей информацию, предусмотренную законом или нормативными документами. В результате должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил закупки и хранения продуктов, а сомнительный горох изъяли из оборота.