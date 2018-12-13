Бомж посетил салон красоты и украл мобильник

13.12.2018 11:16 64

Из обнинского салона красоты на днях похитили мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

Работница поставила гаджет на зарядку и занялась обслуживанием клиентов, а позже не обнаружила своего имущества.

В рамках расследования уголовного дела о краже оперативники определили круг лиц, посещавших салон в период совершения преступления. В ходе проверки в перечень подозреваемых попал бомж 1967 года рождения, которого стражи порядка признали подозреваемым, сообщила 13 декабря пресс-служба ОМВД России по Обнинску.