Иностранный гастролер сядет на семь лет за нападения на калужанок

13.12.2018 11:07 98

44-летний житель ближнего зарубежья, отсидев срок, сменил фамилию и с новыми документами приехал в Калугу, сообщает 13 декабря пресс-служба калужского УМВД.

Первой его жертвой стала девушка, у которой он вырвал сумку с деньгами и документами, после чего скрылся. Через несколько дней таким же образом он ограбил пенсионерку, в сумке которой было 75 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя. Несмотря на то, что он нападал на жертв со спины без свидетелей, по делу собрали достаточно доказательств.

За грабеж с применением насилия уголовнику грозит тюремный срок до семи лет.