Драматический театр прошел проверку на безопасность

13.12.2018 09:42 139

Сотрудники государственного пожарного надзора в эти дни проводят проверки противопожарной безопасности культурных учреждений, где в предстоящие праздники ожидается массовое пребывание людей. Всего в Калуге насчитывается 20 мест проведения детских праздников и 12 из них уже проверили, а остальные инспекторы навестят до конца недели, сообщает 13 декабря пресс-служба регионального МЧС.

12 декабря проходила проверка противопожарной системы Областного драмтеатра. Проверяющие отметили, что система пожарной безопасности в театре работает исправно. А нарушения, выявленные в ходе апрельской проверки, к настоящему времени устранены.