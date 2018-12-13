Мошенники обчистили счет калужанина с помощью СМС

13.12.2018 09:09 329

На днях калужанин получил СМС, в котором говорилось, что с принадлежащей ему банковской карты списаны деньги. В сообщении был указан номер телефона, по которому можно связаться со специалистом банка.

Мужчина, не совершавший никаких операций, перезвонил по указанному номеру, где с ним повели диалог по уже отработанной преступниками схеме. Гражданин, чтоб отменить якобы совершенную операцию, предоставил свои персональные данные, номер банковской карты и трехзначный код на оборотной стороне.

Так мошенники похитили с карты калужанина 58 000 рублей – все, что находилось на расчетном счете.

УМВД области сообщает, что часто суммы списания составляют сотни тысяч, так как мошенники получают доступ ко всем счетам и вкладам потерпевших.