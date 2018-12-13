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65 тысяч выманили мошенники у старика, пообещав прибавку к пенсии

13.12.2018 08:49 0 278
65 тысяч выманили мошенники у старика, пообещав прибавку к пенсии

Калужский пенсионер обнаружил на просторах Интернета объявление об оказании юридической помощи по выплате денежной компенсации, связанной с пенсионным обеспечением.

Позарившись на прибавку к пенсии, он связался с представителем службы по номеру 8-800…, где ему все замечательно разъяснили и изложили механизм предоставления необходимых документов. Также специалист сообщил дедушке, что услуги компании не бесплатны: для получения денежной компенсации необходимо отстегнуть 65 000 рублей.

В результате мошеннических действий неизвестных, пенсионер лишился накоплений, а обещанную прибавку к пенсии так и не получил, сообщила пресс-служба УМВД области.


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