Ночью в Малоярославецком районе сгорела иномарка

13.12.2018 08:34 245

Сегодня, 13 декабря, в 2 часа ночи пожарно-спасательная служба МЧС области приняла сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. В селе Маклино на улице Центральной загорелся автомобиль «Пежо». Возгорание ликвидировано, причины выяснит инспектор ГПН, направленный на место происшествия. В пожаре никто не пострадал.



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