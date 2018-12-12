Мокрый снег угрожает проводам и деревьям

12.12.2018 21:06 191

Мокрый снег может начаться в Калужской области в среду, 12 декабря, в ближайший час. Налипание мокрого снега на провода и деревья возможно и в первой половине четверга. Провода могут от лишней тяжести обрываться. Также на дорогах области прогнозируют гололед, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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