Оркестр МЧС сыграет в торговом центре в рамках всероссийского флешмоба

13.12.2018 07:00 77

26 декабря калужские спасатели проведут музыкальный флешмоб в торговом центре «21 век». Оркестр главного управления будет в течение часа играть в холле на первом этаже, сообщает пресс-служба ведомства. Флешмоб пройдет в рамках всероссийского «МЧС дарит музыку» Музыканты будут исполнять новогодние мелодии и песни, посвященные Дню российского спасателя. В акции также примут участие члены дружины юных пожарных, которые раздадут посетителям ТРЦ листовки и памятки.



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