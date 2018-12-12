«Опель» опрокинулся в кювет под Полотняным заводом

12.12.2018 19:48 115

В среду, 12 декабря, автомобиль «Опель» вылетел с трассы на 36-м км дороги «Калуга-Медынь» под Полотняным заводом. В 15:11 иномарка съехала в кювет и перевернулась. На место аварии приехали 9 представителей спецслужб: спасатели, инспекторы, врачи. В результате переворота пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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