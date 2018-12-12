13 человек пострадали на дорогах области за день

12.12.2018 17:07 199

За вторник, 11 декабря, в Калужской области произошло 6 серьезных ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе 1 ребенок.

За тот же день в регионе произошло 79 мелких аварий, что значительно больше среднего летнего значения, когда регистрируют порядка 40-50 ДТП в день.

Инспеторы оштрафовали 3884 нарушителя. 5 из них были пьяны, 11 неправильно перевозили детей, 1 выехал на «встречку» и 60 пешеходов перешли дорогу не там, где надо.