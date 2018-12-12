На птицефабрике неправильно хранили лекарства и дезинфицировали транспорт

12.12.2018 15:51 191

Нарушения ветеринарного законодательства нашли на одной из птицефабрик в Калужской области, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба Россельхознадзора.

Дезинфекционный барьер, через который проезжает весь транспорт, не подогревался. А растворы для мытья колес должны быть от 20 градусов.

В аптеке, где хранились лекарства, протекает крыша. Об этом говорят подтеки на потолке. Термометр в холодильнике с препаратами не прошел поверку и показывал ли он точную температуру — неизвестно.

Дороги, по которым вывозят отходы и помет не были обозначены. Как и дороги, по которым возят мясо птицы. Транспортные артерии можно было перепутать, а это недопустимо.

Нарушения нашли во время плановой проверки. От предприятия требуют устранить недостатки.