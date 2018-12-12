Тысячу с лишним кубометров снега вывезли из Калуги за ночь

12.12.2018 15:30 135

В ночь на среду, 12 декабря, очищать улицы Калуги от снега вышли 63 спецмашины и 108 рабочих.

Они собрали и вывезли с улиц города 1,3 тысячи кубометров снега. На дороги областного центра высыпано 273 тонны песко-соляной смеси.

Днем в среду улицы города продолжают чистить более 70 спецмашин и 165 рабочих.