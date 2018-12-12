Более 20 тонн опасной незамерзайки изъяли полицейские с октября

12.12.2018 15:22 188

24 тонны незамерзайки изъяли полицейские с октября по декабрь этого года, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 12 декабря.

Экспертиза показала, что в 90% образцов содержится опасное вещество — метанол. Таким образом количество опасной стеклоомывающей жидкости превысило 20 тонн.

Метанол опасен для здоровья человека, может попадать внутрь не только при приеме внутрь, но и при вдыхании воздуха с его парами, через кожу при контакте с жидкостью. В особо тяжелых случаях отравление метанолом приводит к смерти.



