Более 20 тонн опасной незамерзайки изъяли полицейские с октября

24 тонны незамерзайки изъяли полицейские с октября по декабрь этого года, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 12 декабря.
Экспертиза показала, что в 90% образцов содержится опасное вещество — метанол. Таким образом количество опасной стеклоомывающей жидкости превысило 20 тонн.
Метанол опасен для здоровья человека, может попадать внутрь не только при приеме внутрь, но и при вдыхании воздуха с его парами, через кожу при контакте с жидкостью. В особо тяжелых случаях отравление метанолом приводит к смерти.
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