Часть Салтыковки отключат от воды на целый день

12.12.2018 14:50 170

Новый участок водопровода магистральной сети будут присоединять в четверг, 13 декабря на калужской улице Салтыкова-Щедрина. Из-за этого без воды с 9:00 до 20:00 останутся дома: ул. Салтыкова-Щедрина от д.68 до д.141 (четная и нечетная сторона),

ул. Болдина, 67. При необходимости к домам привезут питьевую воду, сообщает пресс-служба «Калугаоблводоканал».



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей