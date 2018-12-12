25 мигрантов зарегистрировали в калужской «резиновой» квартире

12.12.2018 14:16 218

Калужанка с февраля по ноябрь этого года зарегистрировала в квартире на улице Мелиораторов 25 мигрантов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 12 декабря.

При этом в реальности никто из приезжих в квартире не жил, что доказывает, что регистрация была фиктивной.

Получала ли женщина деньги за фиктивную регистрацию приезжих не уточняется

Возбуждено уголовное дело.