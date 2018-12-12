Иномарка сбила пешехода на Телевизионной

12.12.2018 13:56 338

В среду, 12 декабря, пешеход оказался под колесами «Фольксвагена». ДТП произошло в 10:20. Судя по фото с места происшествия, пешеход попал под колеса машин на переходе на перекрестке калужских улиц Телевизионной и Карла Либкнехта. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей