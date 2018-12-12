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Иномарка сбила пешехода на Телевизионной

12.12.2018 13:56 0 338
Иномарка сбила пешехода на Телевизионной

В среду, 12 декабря, пешеход оказался под колесами «Фольксвагена».

ДТП произошло в 10:20. Судя по фото с места происшествия, пешеход попал под колеса машин на переходе на перекрестке калужских улиц Телевизионной и Карла Либкнехта.

Пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.


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