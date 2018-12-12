Кировчанка наказана за обматеренного ветерана ВОВ

12.12.2018 13:00 314

Жительница Кирова признана виновной в неприличном оскорблении бабушки — ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 12 декабря. 93-летняя бабушка была обматерена во время ссоры соседей, которые не смогли поделить общую землю у дома. Одна из спорщиц не сдержалась и грубо высказалась в сторону пенсионерки За унижение ветерана ВОВ кировчанку оштрафовали на тысячу рублей.



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