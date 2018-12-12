«Пятерка» сгорела в Сосенском

12.12.2018 11:04 223

Автомобиль ВАЗ-2105 загорелся в Сосенском Козельского района во вторник, 11 декабря поздно вечером.

Пожарные получили сообщение о пожаре в 22:33. Тушить полыхающую машину выехали два расчета: 8 человек и 2 спецмашины. Огонь ликвидировали. Но судя по фото с места, автомобиль выгоре полностью.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате возгорания люди не пострадали.