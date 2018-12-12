«Пятерка» сгорела в Сосенском

Автомобиль ВАЗ-2105 загорелся в Сосенском Козельского района во вторник, 11 декабря поздно вечером.
Пожарные получили сообщение о пожаре в 22:33. Тушить полыхающую машину выехали два расчета: 8 человек и 2 спецмашины. Огонь ликвидировали. Но судя по фото с места, автомобиль выгоре полностью.
По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате возгорания люди не пострадали.
|
Кировчанка наказана за обматеренного ветерана ВОВ 12.12.2018 13:00
Велосипедист упал на машину и травмировался 12.12.2018 12:53
Калужский жилой комплекс начали строить тайно 12.12.2018 11:53
Девушка-водитель врезалась в стоящую на обочине машину в Калуге 12.12.2018 10:26
Мерседес сгорел на окраине Обнинска 12.12.2018 09:15
Бывший мигрант за деньги прописывал приезжих в дачном поселке 12.12.2018 09:03
Тухлую рыбу без документов изъяли из продажи в Тарусе 12.12.2018 08:00
Пожарные будут тушить кинотеатр «Центральный» 12.12.2018 07:00
Реальный срок грозит мужчине за поддельные права 11.12.2018 20:58
Спор о бутылке самогона закончился смертью оппонента 11.12.2018 19:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: