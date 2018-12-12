Девушка-водитель врезалась в стоящую на обочине машину в Калуге

12.12.2018 10:26 839

Во вторник, 11 декабря, два автомобиля столкнулись в Калуге на Заводской улице.

По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, 22-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем «Форд». Она врезалась в припаркованную у обочины «Киа».

В результате ДТП пострадали двое молодых людей, сидевших в припаркованной иномарке:водитель и пассажир.