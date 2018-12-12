Мерседес сгорел на окраине Обнинска

12.12.2018 09:15 293

Ночью в среду, 12 декабря, в Обнинске на улице Белкинской загорелся «Мерседес». Пожарные получили сигнал о возгорании в 5:19 утра. Тушить полыхающую машину приехала одна бригада — 4 человека на спецмашине. Они справились с огнем. В результате возгорания пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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