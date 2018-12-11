Почти три миллиарда долгов заплатили калужане в этом году

11.12.2018 16:14 307

Сегодня в Калуге состоялась пресс-конференция руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

На мероприятии подводились итоги работы регионального ведомства за 11 месяцев 2018 года.

Так, с начала года калужские судебные приставы взыскали с должников 2 миллиарда 840 миллионов рублей, что на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года и уже на 100 миллионов больше, чем за весь 2017 год, сообщила пресс-служба ведомства.