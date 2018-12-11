Два «Хендая» столкнулись на трассе под Калугой

11.12.2018 14:19 569

Сегодня, 11 декабря, около половины одиннадцатого утра в Тарусском районе произошла авария. На 9 километре автодороги «Калуга-Таруса» столкнулись два автомобиля «Хендай». В результате столкновения есть пострадавшие, тяжесть полученных ими травм сейчас уточняют прибывшие на место медики. Последствия аварии ликвидированы пожарно-спасательной службой МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.



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