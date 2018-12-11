Буйный отец второй раз пойдет под суд за конфликты с сыном

11.12.2018 14:10 575

57-летний житель Обнинска избил 34-летнего сына в ходе домашнего конфликта, сообщает 11 декабря пресс-служба УМВД области.

Сын пришел в гости к отцу и за распитием спиртного родственники повздорили. На требование хозяина покинуть дом сын не отреагировал, тогда тот ударил гостя по голове железной заготовкой. На этом конфликт был исчерпан и примирившиеся стороны, выпив мировую, уснули.

Наутро сын по телефону рассказал о случившемся бабушке, которая и сообщила в полицию.

В ходе расследования полицейские установили, что буйный папаша ранее был осужден на три года условно за нанесение сыну ножевого ранения. Теперь ему грозит реальный срок в два года тюрьмы.