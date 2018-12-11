Реальный срок грозит мужчине за поддельные права

11.12.2018 20:58 230

24-летний житель Смоленской области ответит перед судом за использование подложного водительского удостоверения, сообщает 11 декабря пресс-служба калужской региональной прокуратуры.

В один из дней 2017 года мужчина через интернет приобрел подложные права, заплатив 30 000 рублей. С липовым документом он катался за рулем машины своего знакомого, и однажды попался, предъявив его сотрудникам ГИБДД.

Правонарушителю грозит до двух лет тюрьмы.