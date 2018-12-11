Спор о бутылке самогона закончился смертью оппонента

11.12.2018 19:45 81

30-летний калужанин предстанет перед судом за избиение собутыльника со смертельным исходом, сообщает 11 декабря пресс-служба областной прокуратуры.

В августе этого года двое приятелей приятно проводили время за распитием спиртного. В ходе застолья возник спор о ранее пропавшей бутылке самогона. Слово за слово, и один из спорщиков, ранее судимый, подкрепил свои аргументы кулаками. В результате избиения его оппонент скончался.

Обвиняемый признал свою вину и написал явку с повинной, ему грозит до 15 лет тюрьмы.