Мокрый снег и гололед ожидаются в области в ближайшие часы

11.12.2018 13:07 406

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает: в ближайший час в Калужской области местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Такая погода сохранится всю первую половину дня.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.