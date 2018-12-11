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Все въезды в областной центр привели в порядок

11.12.2018 12:51 1 519
Все въезды в областной центр привели в порядок

Все въезды в Калугу приведены в нормативное состояние, сообщает 11 декабря пресс-служба Управления дорогами «Москва-Бобруйск».

Так, дорожники устроили дополнительные полосы для правых и левых поворотов в микрорайоне Анненки и поселке Мстихино, а также выделили полосу для общественного транспорта. Это позволит пассажирам свободно добираться из центра города до областной больницы, стадиона и сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.  

Также трассу оборудовали освещением и осевым тросовым ограждением и установили современные светофоры.

На въезде в Калугу со стороны Киевского шоссе специалисты смонтировали светодиодное табло для информирования пользователей о состоянии проезда и дорожных условиях.


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