Две женщины пострадали по вине любительницы быстрой езды

11.12.2018 12:37 417

Утром 10 декабря на дороге «Людиново – Игнатовка» совершено ДТП.

51-летняя женщина ехала со стороны деревни Игнатовка в сторону Людиново за рулем «Нивы», превысила скоростной режим, не справилась с управлением и слетела в кювет.

В результате аварии пострадали две пассажирки внедорожника, одна из них госпитализирована, сообщил МОМВД России «Людиновский».