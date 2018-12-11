На встречной полосе легковушка врезалась в МАЗ

11.12.2018 12:33 332

Вчера, 10 декабря, на автодороге «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» совершено ДТП. 54-летний мужчина за рулем «Лады», двигаясь со стороны Козельска в сторону Калуги, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с МАЗом. В аварии пострадал водитель легковушки, сообщает ОМВД России по Козельскому району.



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