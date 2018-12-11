За минувшие сутки на дорогах области один человек погиб и шестеро получили травмы

11.12.2018 12:28 178

За минувшие сутки, 10 декабря, в Калужской области 6 человек пострадало в пяти авариях, один погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3899 нарушений Правил дорожного движения. Так, шесть водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, еще шесть человек нарушили правила перевозки детей, а шесть нарушителей выехали на встречку.

Кроме того, инспекторы выявили 62 нарушения ПДД пешеходами, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.