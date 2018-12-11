Обнинский воришка украл аккумулятор за 19 секунд

11.12.2018 09:33 641

На неохраняемой автостоянке у жилого дома на улице Гагарина города Обнинска мужчина ремонтировал автомобиль. Вынув аккумулятор, он поставил его на дорогу у колеса. Проезжающий мимо местный житель увидел ценную вещь и, поставив батарею в багажник, уехал, совершив кражу всего за 19 секунд, сообщила 11 декабря пресс-служба ОМВД России по Обнинску.

Полицейские вычислили вора по записям камер видеонаблюдения, размещенных неподалеку.

Похищенное имущество возвратили владельцу, а на воришку завели уголовное дело по статье «Кража».