В столкновении четырех машин под Ворсино пострадали люди

11.12.2018 09:24 515

Сегодня, 11 декабря, около 7 часов утра в Боровском районе произошла авария. На 90 километре трассы М-3 «Украина» у села Ворсино столкнулись четыре автомобиля: «Додж», «Скания», «Мицубиси» и «Лада Приора». В результате столкновения пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Подробности ДТП выясняет прибывший на место патруль ГИБДД.



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