Покупатель похитил из магазина терминал

Сотрудники сетевого магазина города Ермолино сообщили в полицию о краже терминала сбора данных стоимостью 30 тысяч рублей, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, сообщает 11 декабря пресс-служба ОМВД России по Боровскому району.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал терминал в карман. На кассе мужчина оплатил бутылку алкоголя и продукты, после чего покинул торговый зал, прихватив гаджет с собой.
Похититель установлен – им оказался столичный житель 1961 года рождения. С него взята подписка о невыезде. Похищенное возвращено владельцу.
|
Угонщик похитил трактор без причины 11.12.2018 10:13
Обнинский воришка украл аккумулятор за 19 секунд 11.12.2018 09:33
В столкновении четырех машин под Ворсино пострадали люди 11.12.2018 09:24
В центре Обнинска сгорел автомобиль 11.12.2018 08:40
Кожуховский родник признан памятником природы 11.12.2018 08:00
Мошенники обманули женщину почти на полмиллиона 11.12.2018 06:54
Почти в миллион обошелся предпринимателю незарытый карьер 10.12.2018 20:28
Спасатели отменили тренировку на льду из-за погоды 10.12.2018 19:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: