Покупатель похитил из магазина терминал

11.12.2018 09:18 301

Сотрудники сетевого магазина города Ермолино сообщили в полицию о краже терминала сбора данных стоимостью 30 тысяч рублей, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, сообщает 11 декабря пресс-служба ОМВД России по Боровскому району.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал терминал в карман. На кассе мужчина оплатил бутылку алкоголя и продукты, после чего покинул торговый зал, прихватив гаджет с собой.

Похититель установлен – им оказался столичный житель 1961 года рождения. С него взята подписка о невыезде. Похищенное возвращено владельцу.