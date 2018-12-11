Жилье многодетных семей в Боровске обезопасят с помощью специальных датчиков

11.12.2018 08:55 154

Сотрудники боровского МЧС предложили установить в домах многодетных семей датчик задымления, сообщает 11 декабря пресс-служба ведомства.

Такие приборы, способные контролировать обстановку на площади 12 квадратных метров, реагируют на начало пожара громким писком, оповещая жильцов о грозящей им опасности.

Спасатели провели большую работу с многодетными семьями района, выявив дома и квартиры, где риск возгорания наиболее велик. Их и планируется обезопасить от пожара в первую очередь, сообщила пресс-служба ведомства.