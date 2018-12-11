В центре Обнинска сгорел автомобиль

Сегодня, 11 декабря, около 3 часов утра сотрудники пожарно-спасательной службы регионального МЧС приняли сообщение о пожаре на улице Ленина города Обнинска.
В центре наукограда загорелся автомобиль. Загорание было оперативно ликвидировано, в огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба спасательного ведомства.
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