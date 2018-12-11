В центре Обнинска сгорел автомобиль

11.12.2018 08:40 214

Сегодня, 11 декабря, около 3 часов утра сотрудники пожарно-спасательной службы регионального МЧС приняли сообщение о пожаре на улице Ленина города Обнинска. В центре наукограда загорелся автомобиль. Загорание было оперативно ликвидировано, в огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба спасательного ведомства.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей