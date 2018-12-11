Кожуховский родник признан памятником природы

11.12.2018 08:00 288

Кожуховский родник в селе Недельное Малоярославецкого района объявлен памятников природы регионального значения, сообщило в понедельник, 10 декабря, министерство природных ресурсов и экологии области.

Родник — мощный поток чистой и вкусной воды. Она в нем пресная и мягкая, прозрачная без цвета, вкуса, запаха. В ней нет вредных микробов.

Вода из источника популярна у местных жителей. Чтобы ее было удобней набирать и защитить от грязи родник, у него сделаны резервуары, укрытые профилированным листовым металлом, есть ограждение и сливная пластикова труба. К роднику организован подъезд.

Родник питает пруд, расположенный недалеко от него на реке Каменке.