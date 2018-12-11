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Мошенники обманули женщину почти на полмиллиона

11.12.2018 06:54 0 369
Мошенники обманули женщину почти на полмиллиона

«Сотрудник банка» позвонил жительнице Жуковского района и сообщил, что на ее телефоне вирус, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 10 декабря.

Чтобы спасти деньги, женщине надо было продиктовать позвонившему номер карты, срок ее действия и трехзначный код с обратной стороны. Она это сделала и получила СМС, что с ее счета списаны 436 тысяч рублей. Номер незнакомца оказался недоступным.

Полицейские ищут мошенника.


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