Мошенники обманули женщину почти на полмиллиона

11.12.2018 06:54 369

«Сотрудник банка» позвонил жительнице Жуковского района и сообщил, что на ее телефоне вирус, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 10 декабря.

Чтобы спасти деньги, женщине надо было продиктовать позвонившему номер карты, срок ее действия и трехзначный код с обратной стороны. Она это сделала и получила СМС, что с ее счета списаны 436 тысяч рублей. Номер незнакомца оказался недоступным.

Полицейские ищут мошенника.