Почти в миллион обошелся предпринимателю незарытый карьер

10.12.2018 20:28 75

Предприниматели испортили 3,4 га земли сельскохозяйственного назначения, вырыв в ней карьер для добычи полезных ископаемых, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба регионального управления россельхознадзора.

От бизнесменов потребовали привести земли в порядок. Был разработан проект, земли рекультивировали и привели в порядок.

Счет за работы был выставлен в 975,7 тысяч рублей. Предприниматели его оплатили добровольно.