Спасатели отменили тренировку на льду из-за погоды

10.12.2018 19:17 119

Тренировка по спасению пострадавших на льду, которая должна была пройти в среду не состоится, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в понедельник, 10 декабря.

Учения перенесли из-за погодных условий. В регионе заметно потеплело.

Когда состоится тренировка пресс-служба пока не сообщает.

Как мы уже писали, спасатели в среду планировали вытаскивать людей из настоящей полыньи, тренироваться спасать пострадавших с помощью подручных средств и водить катер на воздушной подушке.