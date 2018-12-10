Лед на реках намерз, полыньи остались

10.12.2018 17:18 142

Толщина льда на стоячих водоемах Калужской области достигает местами 20 см, сообщила в понедельник, 10 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

На реках за выходные появился лед. Его толщина начинается от 7 см. Но Ока замерзать отказывается, на реке промоины, а в черте Калуги они и вовсе многочисленные. Выходить на реку не безопасно.